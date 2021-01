Le gouvernement Trump place Xiaomi sur liste noire

Il fallait s'y attendre : après Huawei et ZTE, c'est au tour de Xiaomi d'être placé sur liste noire par l'administration Trump.

Juste avant de tirer sa révérence, le gouvernement Trump vient d'ajouter plusieurs entreprises chinoises à sa liste noire, afin de verrouiller certaines collaborations avec les entreprises américaines. Au sein de cette liste, on repère un nom bien connu : Xiaomi.

Les USA ont décidé de renforcer l'embargo installé sur les entreprises chinoises et donc ajouté Xiaomi à la liste en question, plus d'un an après l'embargo visant à sanctionner le géant Huawei.

La liste noire américaine cible ainsi 9 entreprises supplémentaires, désignées comme liées au gouvernement ou à l'armée chinoise et donc comme des "sociétés militaires communistes chinoises".

Pour l'instant, l'embargo n'entraine pas la perte de la licence Android pour Xiaomi. La liste noire en question est différente de l'entity list sur laquelle est placée Huawei et qui verrouille tout lien commercial avec les USA et ses entreprises.

La situation pourrait toutefois évoluer et les sanctions se renforcer. Et même si l'embargo n'évolue pas, la situation pourrait encourager Xiaomi à réfléchir tout comme Huawei à sa dépendance vis-à-vis des USA tant sur la partie matérielle que logicielle.

Les investisseurs américains de Xiaomi devront retirer leurs capitaux de la société chinoise avant le 11 novembre 2011 sous peine de sanctions. L'annonce a fait plonger le cours de l'action de Xiaomi de 10%.

A trop venir sanctionner les entreprises chinoises, les USA pourraient faire face à un sévère retour de médaille. Huawei prépare ainsi un retour en grande pompe avec son propre écosystème et du matériel 100% maison, un choix dont pourrait s'inspirer Xiaomi. D'ailleurs, Xiaomi pourrait faire le choix de se rapprocher de Huawei pour faire front commun à Google et aux USA en général.