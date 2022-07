GPU Intel Arc : les prix se dévoilent

Intel prépare la sortie de ses cartes graphiques ARC et les prix de ces derniers font l'objet d'une fuite.

Intel commence à communiquer autour de ses cartes graphiques desktop, les premières du fabricant. Les Arc 750 et 770 ont ainsi été rapidement dévoilés et Intel a récemment partagé des informations sur les performances de ses GPU.

Selon la marque, l'Arc 750 offrirait des performances situées juste au-dessus d'un GPU RTX 3060 de Nvidia. La marque a mené ses propres benchmarks sur une poignée de jeux pour mettre en avant ses dires.

Des fuites rapportées par WCCFTech nous donnent une idée des prix des cartes graphiques du géant américain. Pas de prix concret, mais des plages et des données sur les TDP des différents GPU.

On découvre ainsi que l'A770 sera proposée entre 300 et 399 dollars, de quoi venir concurrencer les Radeon RX 6650 XT et GeForce RTX 3060 Ti. L'A750 de son côté sera proposée à 300$. Les deux cartes affichent un TDP de 225W.

Pour ce qui est de l'A580 qui viendra concurrencer la RTX 3050, le prix devrait se situer entre 200 et 250$ pour un TDP de 175W.