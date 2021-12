Gran Turismo 6 VS Gran Turismo 7 : la vidéo comparative

L'année prochaine signera le grand retour de Gran Turismo, la franchise laissée pour compte depuis 2017 et la sortie d'un Gran Turismo Sport pas franchement bien accueilli par les joueurs.

Le 4 mars 2022, Gran Turismo sera donc de retour avec un épisode principal, puisque le titre sera estampillé GT7. La communication autour du titre s'accélère donc et l'on a pu découvrir une vidéo du titre sur le circuit Deep Forest, un tracé présent dans la franchise depuis le tout premier volet et qui justement, avait été supprimé dans Gran Turismo Sport.

De fait, il devient possible de comparer les versions, en mettant côte à côte GT6 de 2013 et GT7 de 2022. Notons que Gran Turismo 6 est sorti sur PlayStation 3, et qu'il y a donc deux générations de consoles entre les deux versions puisque Polyphony Digital a indiqué avoir tiré les images de la vidéo sur la version PS5 du titre.

Gran Turismo 7 apparait, ains logiquement plus flatteur avec bien plus de détails et des textures plus fines. On remarque par ailleurs que le tracé a beaucoup évolué avec de nouveaux éléments apportés ci et là. Le bond en avant peut toutefois paraitre décevant au regard des 9 ans qui séparent les deux titres, mais la vue choisie pour la démonstration n'est sans doute pas la plus à même de rendre honneur à GT7.