Gran Turismo 7 : 2 minutes de course sur Deep Forest Raceway

Ce n'est que le 4 mars prochain que Gran Turismo embrassera la next gen et sortira enfin sur PlayStation 5. Le titre est très attendu par les fans de course automobile, puisqu'il se présente généralement comme le mix parfait entre arcade et simulation, avec des graphismes à couper le souffle.

Polyphony Digital a récemment publié une vidéo de gameplay de près de 2 minutes du titre dans le cadre des finales des FIA Gran Turismo Championships Series 2021. Et pour parfaire le tout, c'est le circuit de Deep Forest Raceway qui a été choisi, rappelons qu'il s'agit d'un des premiers circuits intégrés au jeu et qu'il a toujours été présent dans chaque volet principal depuis le premier opus (sauf Gran Turismo Sport).

Les images ont été capturées sur PS5 et mettent en avant la vue de la course depuis l'habitacle qui s'annonce particulièrement détaillé. Gran Turismo 7 devrait intégrer plus de 420 véhicules au lancement et profiter d'un mode en ligne qui débouchera sur une foule de contenu.