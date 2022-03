Gran Turismo 7 : le comparatif PS4 / PS4 Pro / PS5

L'attente touche à sa fin pour des millions de joueurs impatients de se plonger dans un nouvel épisode de Gran Turismo. Gran Turismo 7 sort officiellement ce 4 mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5, et certains ont déjà pu mettre la main dessus.

C'est le cas de la chaine ElAnalystaDeBits qui a pu tester le jeu sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et PlayStation 5 afin de livrer un comparatif du jeu sur les trois plateformes.

Alors évidemment, il faut s'attendre à un jeu plus net, plus taillé et incisif sur PlayStation 5 que sur les autres plateformes... On repère surtout un plus grand nombre de détails à longue distance et des temps de chargements ultra réduits... N'empêche que la version PS4 ne démérite pas et offre un rendu très flatteur.

Le comparatif s'étend jusque dans les deux modes proposés sur PS5 : Performance et Ray Tracing, mais rappelons que le Ray Tracing ne sera de toute façon pas actif pendant les courses et uniquement visible dans le garage et les ralentis.