Gran Turismo 7 met la gomme en vidéo

Polyphony Digital prépare un retour en grande pompe sur le marché du jeu vidéo avec Gran Turismo 7, la simulation de course automobile ultra réaliste aux graphismes toujours plus photoréalistes.

Et lors du PlayStation ShowCase, Gran Turismo a marqué les esprits avec des visuels à couper le souffle et un trailer qui survole un contenu qui s'annonce particulièrement dense.

La première partie de la bande-annonce s'attarde ainsi surtout sur les visuels et la modélisation des véhicules, les effets de lumière et reflets, les effets météorologiques, avant de passer la seconde et de se lancer un peu plus dans les courses.

On découvre des options de personnalisations très poussées, un nombre incalculable de véhicules et de pièces détachées, des circuits déjà bien connus et d'autres encore jamais vu, quelques prototypes, de la belle mécanique, et des paysages toujours plus détaillés.

Cet épisode devrait permettre de renouer avec le public après un Gran Turismo Sport quelque peu boudé par les fans. Le titre est attendu pour une sortie le 4 mars 2022 sur PS4 et PlayStation 5.