Gran Turismo 7 : le poids du jeu se confirme, et il est élevé

Gran Turismo 7 devrait se présenter comme l'une des sorties majeures du jeu vidéo cette année, et le titre dévoile finalement son poids.

Alors que c'est Horizon Forbidden West qui sort aujourd'hui, Gran Turismo 7 s'offre un petit coup de projecteur et dévoile son poids.

Lors du partage de premières informations, on apprenait que Gran Turismo 7 devrait occuper environ 90 Go de stockage sur PlayStation 4 et 5, finalement le titre voit son poids corrigé à la hausse.

Le titre sera proposé sur deux Blu-Ray sur PS4 pour un poids désormais annoncé de 110 Go "minimum". Il faut dire que le titre a prévu une foule de contenu avec des centaines de véhicules et un grand nombre de circuits, sans compter les pièces d'améliorations, textures Ultra HD.

On retrouvera ainsi le système des permis et une progression qui dépendra des talents de chacun. Gran Turismo 7 sortira sur PS4 et PS5 le 4 mars prochain.