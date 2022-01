Gran Turismo 7 : le poids du jeu révélé

Très attendu par les détenteurs de PlayStation 5 et les fans de jeux de simulation de course automobile, Gran Turismo 7 prépare sa sortie et dévoile son poids.

C'est le 4 mars prochain que Gran Turismo fera son saut dans la next gen avec un septième épisode qui sortira sur PS4 et PS5. Le titre s'annonce graphiquement somptueux et il devrait enfin permettre à Sony d'avoir du répondant face à Microsoft et Forza Horizon 5 qui continue de cartonner.

La page Twitter PlayStation Game Size nous dévoile aujourd'hui le poids du jeu et autant dire qu'il va falloir faire un peu de place sur son SSD : 89,445 GB au compteur. Un poids assez important alors même qu'il est précisé que cela ne concerne pas le patch Day One à prévoir le jour J qui pourrait de son côté peser encore quelques GB.

Sony a prévu d'ouvrir le préchargement du jeu pour permettre à chacun de le récupérer une semaine avant son lancement officiel. Rappelons que Grand Turismo Sports pesait 110 GB sur PS4. Le poids des jeux continue de représenter une inquiétude pour les joueurs qui profitent d'un espace limité sur console : avec les sorties annoncées ce début d'année, certains devront faire des choix.