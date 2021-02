Gran Turismo 7 : le titre repoussé à 2022

Si beaucoup ont évoqué une sortie day 1 avec le lancement de la PS5 dès les premières annonces de Sony, il est rapidement devenu évident que la sortie de Gran Turismo 7 ne serait pas aussi simple.

Polyphony Digital allant toujours plus loin dans le détail à chaque itération de sa franchise fétiche, il était pourtant acquis que le titre sortirait au cours du premier trimestre 2021.

Or, entre temps, plusieurs éléments sont intervenus : la crise sanitaire d'une part et les problèmes d'approvisionnement de la PlayStation 5 d'autre part... En conséquence, Gran Turismo 7 voit désormais sa sortie décalée à 2022 sans plus de précisions.

La production du titre aurait été lourdement impactée par la crise sanitaire selon Jim Ryan. Néanmoins, on peut également se demander si Sony ne cherche pas à jouer la montre et à repousser la sortie de ses gros titres afin de disposer d'un parc plus important de machines. On peut ainsi penser que Sony tente de temporiser pour proposer des nouveautés cet été, lorsque sa machine ne souffrira plus de pénuries.

Dans le même temps, l'annonce du report ne semble pas concerner Hozrizon Forbidden West ni même God of War Ragnarok... À moins que l'oubli ne serve qu'à limiter la déception des joueurs, au moins de façon temporaire.