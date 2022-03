Gran Turismo 7 : après presque 2 jours d'absence, le review bombing comme sanction des joueurs

Gran Turismo était sans conteste l'un des jeux les plus attendus de la PlayStation 5 et sa sortie n'a pas manqué de ravir les fans. Outre sa réalisation impeccable et son contenu gargantuesque, le titre a renoué avec ses origines et a réalisé un quasi-sans-faute.

Mais pour parfaire sa copie, Polyphony Digital a diffusé quelques patchs. La version 1.07 lancée le 17 mars dernier a tourné à la catastrophe en apportant plus de bugs que d'améliorations, avec une coupure de quelques heures qui s'est transformée en coupure d'un peu moins de deux jours.

Après un jour et demi d'absence, le jeu est redevenu accessible aux joueurs, mais l'affaire n'est pas du tout passée chez les fans.

Sur Metacritic, le titre fait ainsi l'objet d'un véritable review bombing avec des centaines de notes négatives avec une note globale du jeu qui s'est effondré en quelques jours.

Le fond du problème est lié au système de microtransactions intégré au jeu qui n'était déjà pas vu d'un bon oeil par la majorité des joueurs avant les problèmes rendant le jeu inaccessible. Sont désormais pointés du doigt les problèmes de prix des voitures, les récompenses quotidiennes peu intéressantes et inutiles, la difficulté à récolter des crédits qui encourage l'achat en argent réel...

Difficile de savoir si Polyphony compte corriger le tir pour le moment.