Gran Turismo : une IA bat le record de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a beau être le champion de Formule 1 le plus titré de l'histoire avec 7 titres au compteur, il vient de s'incliner face à une Intelligence artificielle dans la simulation de course Gran Turismo.

Le pilote avait réalisé un record de vitesse sur le jeu de Sony Gran Turismo sur PlayStation 4. Sur la Nordschleife du Nürburgring, le pilote avait réalisé un temps de 5'40"622 avec une Sauber Mercedes C9.

Le record réalisé il y a quelques jours s'accompagnait d'un défi : le pilote invitait les joueurs du monde entier à battre son temps sur le circuit, qui se veut l'un des plus complexes du titre.

Dans un premier temps, c'est un confrère pilote de Formule 3, Igor Fraga qui a relevé le défi en réalisant un temps de 5'26"682 avant que le record ne vole à nouveau en éclat face à Sophy.

Sophy est une intelligence développée par Sony, celle là même que la marque évoquait justement il y a quelques mois et qui devait proposer des adversaires plus intelligents en jeu, mais également des aides aux joueurs pro, voire même aux pilotes.

Pour éviter tout soupçon de triche ou autre, l'IA était complètement détachée du jeu : elle n'a pas étudié le code du jeu ni enregistré directement les données de cartographie des circuits. Sophy est totalement externe et s'est comportée comme un joueur lambda, en découvrant progressivement les pistes, les réactions du moteur physique, des véhicules... Elle a gagné de l'expérience au fil des parties et peut désormais se mesurer aux meilleurs pilotes du monde.

Sophy a ainsi réalisé un temps de 5'22"975 qui reste actuellement le record absolu sur le circuit. L'IA devrait prochainement partager quelques données avec les joueurs et les pilotes pour leur montrer comment optimiser leur temps et leur conduite sur les points les plus techniques du tracé. L'intégration de l'IA dans Gran Turismo devrait se faire lors de la prochaine mise à jour prévue.