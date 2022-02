Gran Turismo : Sony dévoile GT Sophy, son IA révolutionnaire

Gran Turismo devrait proposer de nouveaux challenges aux joueurs : la licence pourtant orientée simulation est souvent critiquée par le manque de performances des adversaires gérés par une intelligence artificielle : prévisible, l'IA se montre peu agressive.

C'est pourquoi Sony a annoncé du changement avec l'arrivée de GT Sophy, une intelligence artificielle de nouvelle génération spécialement développée en interne pour le jeu de course.

Fruit de plusieurs années de travail, l'intelligence artificielle devrait ainsi se rapprocher des comportements humains. Si Sony en fait tout un plat, c'est que la conduite automobile est relativement complexe à gérer par les IA , il y a énormément de facteurs à prendre en compte comme le positionnement par rapport aux autres, les règles de la course, la trajectoire, l'adhérence, les limites de la voiture, la vitesse actuelle, les effets d'aspiration, la distance de freinage, l'anticipation de la réaction des autres pilotes...

GT Sophy devrait être en mesure de prendre en compte cet ensemble de paramètres pour le retranscrire dans des comportements réalistes et performants. Sony travaille depuis des années avec des pilotes amateurs et professionnels pour étudier le comportement humain et développer un algorithme associé au Machine Learning.

Sony a mis sur pied un système à base de 1000 consoles PS4 pour collecter et analyser des millions de données via les joueurs et courses de GT Sports au fil des dernières années.

GT Sophy n'a toutefois pas été créée avec pour objectif de devenir un pilote imbattable : l'objectif est de proposer des courses amusantes avec un certain challenge.

Malheureusement, cette technologie ne devrait pas être intégrée avec Gran Turismo 7 à son lancement. GT Sophy devrait arriver plus tard, sans aucune fenêtre de sortie évoquée pour l'instant.