Le graveur laser LONGER Ray5 en 5 et 10 W à prix réduit

Pour la conception et la fabrication d'objets par soi-même, à savoir le fameux DIY (Do it yourself), il y a bien évidemment les imprimantes 3D désormais largement connues et démocratisées. Un autre appareil, peut-être plus confidentiel chez les particuliers, est le graveur laser.

Un graveur laser permet de personnaliser des objets ou d'en créer avec une découpe de divers matériaux. Il existe plusieurs technologies comme la diode, le CO2 ou encore la fibre. Pour le grand public, la puissance du laser varie principalement entre 5 watts et 10 watts, voire plus rarement 20 watts.

Avec une puissance de 10 watts, il s'agit essentiellement d'une technologie à double laser qui combine deux faisceaux laser en un seul. Ce type d'association entre deux diodes de 5 watts va donc permettre une puissance plus élevée qui influe logiquement sur l'amélioration de la capacité de gravure et de découpe.

La marque LONGER s'y colle avec le Longer Ray5

En plus de matériaux pour des applications dans divers secteurs d'activité, la marque chinoise LONGER fondée en 2016 développe des imprimantes 3D industrielles et grand public avec par exemple les LONGER LK4 Pro puis LK5 Pro, et capitalise sur cette expérience afin de proposer plus récemment des graveurs laser.

LONGER a ainsi lancé le graveur laser LONGER Ray5 avec une puissance de 5 W en octobre 2021 et propose depuis juillet dernier le LONGER Ray5 avec une puissance de 10 W. Qui plus est, avec une proposition tarifaire particulièrement intéressante.

Avec une surface de travail de 440 x 440 mm, le LONGER Ray5 permet de graver sur des surfaces comme le bois, le verre, le cuir, l'oxyde d'aluminium et autres, ainsi que de découper le carton, le bois, l'acrylique… Un écran tactile de 3,5" est présent et une connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance accompagne la connexion USB à l'ordinateur et la carte SD. La compatibilité logicielle comprend LaserGRB et la solution LightBurn.

La vitesse de gravure est de jusqu'à 10 000 mm/min pour une précision de 0,08 x 0,08 mm avec le modèle 5 W et de 0,06 x 0,06 mm avec le modèle 10 W. Pour ce dernier, il est possible de couper jusqu'à 20 mm de bois ou 30 mm d'acrylique.

À noter par ailleurs une carte mère 32 bits, des capteurs de flamme et d'accélération pour un arrêt automatique le cas échéant, une protection visuelle.

À prix réduit pour les deux modèles

Avec une bonne capacité de gravure et une capacité de découpe moindre, le graveur laser LONGER Ray5 5 W se destine davantage à des utilisateurs novices. Il est proposé au prix de 270 € avec le code promo RAY5$30. Le graveur laser LONGER Ray5 10 W est lui à 416 € avec le code promo R510WSAVE30, avec dans les deux cas la livraison en quelques jours depuis l'Europe. Il se murmure qu'une tête 20 W pourra y être directement adaptée.