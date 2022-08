Le puissant graveur laser xTool D1 Pro 20 W à prix réduit

Site web professionnel qui se consacre aux outils pour les adeptes du DIY pour une conception et fabrication d'objets par soi-même, MadeTheBest distribue des appareils de gravure laser et d'impression 3D.

Avec de la livraison gratuite et sans surcoût de taxe pour presque tous les produits en Europe et aux États-Unis, le site a établi des partenariats avec des marques comme par exemple Artillery, Atomstack, Creality, Flsun, Ortur, Qidi, Xtool ou encore Zonestar.

MadeTheBest propose aujourd'hui un graveur laser xTool D1 Pro avec une diode d'une puissance de 20 watts et la capacité de découper par exemple des plaques de bois de tilleul de 10 mm d'épaisseur en un seul passage. Il est équipé de guides de roue et d'un axe en acier dans le but d'améliorer la durabilité de l'ensemble et également la précision.

Compatible LightBurn et Wi-Fi

Pour un espace de travail à disposition de 430 x 390 mm, la vitesse de gravure annoncée est de jusqu'à 400 mm/s (24 000 mm/min) et avec une gravure couleur ultrafine de 0,08 x 0,06 mm. Hormis un environnement logiciel xTool Creative Space, le xTool D1 Pro 20W est également compatible avec la solution LightBurn.

L'appareil est contrôlable à distance via Wi-Fi en plus de la connexion USB à l'ordinateur. Pour la sécurité, il est équipé de capteurs de flamme et d'accélération qui permettront le cas échéant un arrêt automatique.

Le graveur laser xTool D1 Pro 20W est proposé sur MadeTheBest au prix réduit de 1100 € avec le code promo ZBXD150. Toujours avec ce même code promo, c'est un prix de 1355 € pour un ensemble comprenant un accessoire afin d'aider à graver sur des objets cylindriques et des pieds pour surélever l'appareil.