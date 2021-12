GRID Legends : Codemasters livre des infos et une vidéo

Codemasters rappelle préparer la sortie de Grid Legends qui se présente comme l'épisode le plus ambitieux de la franchise et nous livre ainsi infos et une vidéo.

Grid Legends se dévoile un peu plus : le prochain jeu de course de Codemasters va voir les choses en un peu plus grand pour tenter de venir concurrencer Forza Horizon 5. Pour ce faire, Codemasters mise sur un mode histoire complet baptisé "Driven to Glory" qui sera mettra en avant une rivalité farouche entre plusieurs pilotes que l'on retrouvera au fil de vidéo cinématique en live action, avec pour acteur vedette Ncuti Gatwa.

Mais Codemasters évoque également la partie multijoueur qui sera dopée dans cet épisode avec la possibilité de profiter du cross plateforme / cross gen et la possibilité de retrouver ses amis en jeu via des notifications et le lancement du titre avec la pression de 3 boutons seulement : Codemasters détaille un système permettant d'éviter les lobbies et de se lancer directement dans l'action.

Pour séduire un maximum de joueurs, le titre devrait rassembler plus de 100 véhicules différents dès sa sortie et plusieurs modes de jeu. Il sera possible de configurer ses événements et même de créer ses propres circuits grâce à un éditeur de courses avancé à la fois très permissif et simple de prise en main.

Grid Legends est attendu sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series le 25 février 2022.