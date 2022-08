Grounded s'offre enfin une date de sortie officielle

Il aura fallu presque 2 ans pour qu'Obsidian peaufine son exclu Xbox Grounded et fasse sortir le jeu de sa version anticipée. Grounded sortira ainsi en version définitive le 27 septembre 2022 prochain.

Rappelons que le titre est disponible depuis le 28 juillet 2020 en version anticipé donc, une version qui n'a pas véritablement séduit les joueurs par son manque de contenu malgré de lourdes promesses de la part d'Obsidian.

En deux années, le titre s'est toutefois largement enrichi et s'impose désormais comme une réussie. Il propose d'incarner des ados qui ont été rétrécis et son condamné à tenter de survivre dans le jardin de leur maison. Jeu de survie atypique, le titre est jouable à plusieurs ou en solo.

Le titre est une exclusivité Xbox et se décline sur Xbox One, Series X et S, PC et s'invite également dans le Game Pass Xbox et PC.