Sous l’impulsion de Jean-Charles Naouri, le groupe Casino accélère dans le Web3

Il s’agissait des premières images d’une expérience gaming développée pour les clients du Club Leader Price dans le monde virtuel de The Sandbox. Début avril 2022, deux enseignes du groupe Casino (Monoprix et à nouveau, le Club Leader Price) présentaient leurs premières collections de NFT. Des initiatives qui confirment l’avance stratégique dont dispose le groupe Casino dans le métavers, et plus largement, dans le digital. Des initiatives qui correspondent aux ambitions de son PDG Jean-Charles Naouri.

Dans un long entretien accordé au journal Les Echos en janvier 2022, Jean-Charles Naouri expliquait que « l’avenir de la distribution, c’est d’être au plus près des clients » et détaillait sa vision des principaux axes stratégiques poursuivis par le groupe Casino autour du digital. On constate aujourd’hui que si la transformation digitale des acteurs du retail concerne en grande partie leur activité opérationnelle (e-commerce), elle s’illustre aussi par des initiatives plus innovantes et inédites.

Décliner les offres du groupe Casino sur le Web3

L’arrivée du Club Leader Price dans le Métavers comporte une forte dimension symbolique. Le groupe Casino a en effet été le premier distributeur français à acheter des parcelles sur la plateforme The Sandbox afin de proposer à ses clients une expérience inédite et immersive, tirant parti des possibilités offertes par le Web3. En vue de ce projet visant à « créer de la valeur avec ces nouveaux actifs virtuels », le distributeur stéphanois avait commencé à acheter des parcelles dès fin 2021. Il a présenté les premières images de cette expérience gaming le 16 février dernier.

Début avril, le groupe Casino a accéléré dans le domaine spécifique des NFT. Dans le cadre de la célébration de ses 90 ans, Monoprix a lancé deux collections NFT en partenariat avec le chef pâtissier Yazid Ichemrahen et le designer Vincent Darré. Cette idée permet de démocratiser l’accès aux NFT et vient illustrer la dimension complète de la transformation digitale opérée par le groupe de Jean-Charles Naouri. Dans son entretien aux Echos, ce dernier affirmait ainsi que le digital représentait un domaine riche en axes de développement pour l’industrie du retail : « nous sommes dans un cycle d'accélération de l'innovation qui touche même des métiers traditionnels que l'on croyait peu ou pas susceptibles d'être concernés. » L’annonce de cette initiative de Monoprix a précédé de quelques jours celle du Club Leader Price, qui va offrir très prochainement des NFT à ses clients les plus fidèles, afin d’accéder à des promotions personnalisées.

Jean-Charles Naouri entend anticiper les mutations de sociétés

En toile de fond des innovations mentionnées précédemment se trouve l’ambition du groupe Casino d’« anticiper les mutations de la société et les évolutions des habitudes de consommation afin de s’adapter aux besoins, notamment futurs, des clients ». La vision stratégique de Jean-Charles Naouri repose en effet sur l’hybridation des formats afin de créer des synergies entre physique et digital. Dans son entretien aux Echos, Jean-Charles Naouri affirmait sa conviction que « le modèle fondé sur la symbiose entre le magasin de proximité et le digital aura un impact sur la vie quotidienne », une analyse notamment matérialisée par le début de la vente en ligne via la messagerie WhatsApp. Cette innovation a été adoptée en janvier 2022 par le Club Leader Price, après avoir fait ses preuves en Colombie, où la filiale locale du groupe Casino utilise cette technique avec succès depuis plusieurs années.