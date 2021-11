GTA 5 : 155 millions de copies vendues dans le monde, le jackpot pour Take Two

Take Two a récemment publié ses résultats financiers et sans grande surprise, GTA V continue de se présenter comme le principal gagne-pain du studio.

Lors de la présentation de ses revenus trimestriels aux actionnaires, Take Two a annoncé que GTA V venait de passer le cap des 155 millions d'exemplaires écoulés, soit 5 millions de plus en trois mois seulement...

Une progression étonnante pour un titre qui commence à dater... Au total, la franchise GTA a réalisé 355 millions d'exemplaires tous volets confondus à travers le monde.

À titre de comparaison, Red Dead Redemption II n'a trouvé que 39 millions d'acheteurs pour l'instant pour un investissement équivalent, voire supérieur.