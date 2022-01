GTA 5 : les versions PS5 et Xbox Series a nouveau repoussées ?

Un an après la sortie des nouvelles consoles de salon, Rockstar n'a toujours proposé aucune mise à jour évolutive de GTA 5 sur ces dernières. En clair, si vous disposez du jeu sur PS4 ou Xbox One, vous pouvez en profiter sur PS5 et Xbox Series X, mais pas en version next gen.

Rockstar avait pourtant promis des patchs d'évolution, prévus pour novembre 2021 dans un premier temps... Peu avant, en septembre, Rockstar publiait une vidéo de bande-annonce de la version PS5 du titre et se faisait bousculer par les fans qui pointaient du doigt une version bâclée et bien en deçà des attentes. La vidéo avait ainsi rassemblé près de 100 000 dislike sur YouTube en quelques heures.

Finalement, Rockstar annonçait le report des mises à jour, fixées à mars 2022. Mais plus la date approche, plus le spectre d'un nouveau report grandit.

Il faut dire qu'entre temps, Rockstar a été largement secoué, notamment avec la sortie d'un GTA Trilogy complètement raté qui a imposé aux développeurs de se concentrer à corriger le titre, au détriment de tous les autres projets du groupe : les modes online de GTA5 et Red Dead Redemption 2, le développement de GTA VI mais également les patchs next gen de GTA 5.

Pour éviter un nouveau tollé, Rockstar pourrait faire le choix de s'offrir quelques mois supplémentaires pour peaufiner ses patchs, et éviter de nouvelles critiques. Il se pourrait ainsi que les patchs ne sortent pas avant mai 2022.