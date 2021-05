GTA 6 : la carte en fuite ?

C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre : GTA VI est particulièrement attendu par les fans, aussi quand on évoque la fuite d'une information concernant le titre, les fans sont aux abois.

C'est à nouveau le cas avec une image qui présenterait la carte du jeu. Attention, il convient de prendre ces informations avec précaution comme toujours. Selon la carte, GTA VI pourrait alors nous ramener à Vice City.

Ce n'est pas la première fois que cette carte est partagée, mais pas sous cette forme. Il y a quelques mois, on découvrait une ébauche de la carte, présentant plusieurs îles. Cette fois la fuite se concentre sur la zone sud da la plus grosse île et qui propose surtout des zones forestières et montagneuses.

Si en apparence, nous n'apprenons pas grand-chose du cliché, on peut constater que la forme de l'île correspond bien à celle issue des premières supposées fuites de Rockstar, ce qui confirmerait alors bel et bien le retour à Vice City. La carte en fuite depuis plusieurs mois pourrait ainsi se confirmer.

Rockstar a annoncé sa présence sur le salon de l'E3 virtuel cette année, espérons que le studio en profitera pour nous donner quelques informations supplémentaires concernant son titre.