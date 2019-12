GTA 6 : la date de sortie évoquée ?

GTA 6 est très attendu par la communauté de fans de la franchise, il faut dire que GTA 5 est sorti il y a déjà 6 ans, et de nombreuses fuites et indices évoquent déjà le prochain volet.

Rockstar a récemment annoncé souhaiter raccourcir les délais entre ses différents titres, mais l'éditeur est aussi connu pour prendre son temps et peaufiner ses jeux au maximum, une situation qui frustre les joueurs, mais qui les rassure également beaucoup quand on constate le résultat (même s'il est vrai que Red Dead Redemption 2 aura connu des débuts difficiles).

Quoi qu'il en soit, l'attente est importante concernant GTA VI qui succédera au volet le plus populaire de la franchise, qui continue d'ailleurs de remporter un succès impressionnant en s'invitant toujours au top des meilleures ventes 6 ans après son lancement.

TheFirmWare partage ainsi une théorie après avoir analysé divers clichés récemment publiés par Rockstar, exploitant le moindre indice pour tenter de découvrir quand sortira GTA6.

Dans la dernière mise à jour de GTA V on peut ainsi accéder à de nouvelles missions, notamment le braquage d'un casino. Dans les couloirs de ce même casino, on peut voir le mot "Service" coupé en deux mots "Ser" et "Vice", ce qui selon TheFirmWare pourrait être une référence à Vice city. De l'autre côté du couloir, on peut également lire "Diamond 510", soit si l'on lit les deux lignes du bas "510 Vice".

Par ailleurs, le PNJ Mme Nazar aurait une nouvelle phrase dans le jeu depuis la mise à jour " Je vois des chiffres : 5, 1, 0, 2, 0 ce qui donne 5 octobre 2020 (5/10/2020)"

En reprenant l'historique de Rockstar avec GTA, on peut rappeler que Rockstar a publié un premier trailer de GTA5 le 2/11/2011, le second le 14/11/ 2012, un premier trailer de Red Dead Redemption 2 le 20/10/2016, un second le 28/09/2017, soit un premier trailer systématiquement au quatrième trimestre de l'année, ce qui collerait avec le 5/10/2020 évoqué plus haut.

Bien entendu, tout cela ne reste qu'une simple théorie et l'on aimerait y croire. Malgré tout, des rumeurs veulent également que Rockstar planche sur une suite de sa franchise Bully ainsi que sur un open world plongé dans un univers médiéval... Des projets qui pourraient retarder GTA6 à moins justement que ce dernier soit tellement avancé qu'une sortie ne soit envisagée dès l'année prochaine...