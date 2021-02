GTA 6 : un lancement en octobre 2023 ?

Le prochain volet de GTA fait de nouveau l'objet de rumeurs et de fuites, et l'on parle désormais d'une sortie en 2023 avec un retour à Vice City.

Rockstar planche actuellement dur sur le prochain volet de Grand Theft Auto, et GTA 6 est déjà particulièrement attendu.

Malheureusement le studio reste assez hermétique aux fuites, et chaque information ou signe déclenche une vague de rumeurs...

Plusieurs informations ont déjà été partagées ci et là, notamment sur la dimension de la carte qui s'annonce identique à celle de GTA V mais avec beaucoup plus de zones urbaines, elle devrait donc être bien plus dense. Le joueur pourrait pour la première fois jouer un personnage féminin au sein du titre, et il serait possible de basculer entre plusieurs personnages dans la campagne Solo, enfin au moins entre 2 personnes.

Sur 4Chan, on évoque désormais plusieurs informations. Il est ainsi indiqué que les 2 premiers chapitres du jeu se dérouleraient dans les années 70, que le personnage masculin se prénomme Ricardo.

Le titre sortirait en 2023, il proposerait une map qui s'inspire de Miami et de la Floride en général, la durée de vie du mode Solo serait de 60H, le jeu s'annonce plus gore avec des blessures plus réalistes et un système de démembrement.

Comme toujours, les versions console sortiraient avant la version PC qui ne sortirait pour sa part qu'après une large optimisation. Le personnage principal pourra voir son corps changer au fil du jeu comme dans San Andreas. Enfin, l'annonce du titre devrait se faire en 2022.