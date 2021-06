GTA 6 : pas de sortie avant 2025, les fuites se multiplient

GTA VI fait couler beaucoup d'encre et est au centre de maintes spéculations. Et les pseudo fuites sont à nouveau de retour.

GTA VI est un des titres les plus attendus chez les joueurs : le précédent volet date déjà de 8 ans, et tout le monde s'attendait à ce que Rockstar en parle sur le salon de l'E3, en vain.

Malgré tout, le jeu fait l'objet de quelques fuites, qui vont régulièrement dans le même sens et semblent ainsi se confirmer au fil du temps.

Tom Henderson, leaker renommé dans le milieu qui avait déjà partagé beaucoup d'informations s'étant confirmées au sujet de Battlefield 2042 a ainsi partagés de nouvelles informations sur le jeu.

Selon lui le titre devrait faire revenir les joueurs à Vice City, une ville particulièrement appréciée des joueurs. Il sera donc question de reproduire une version modifiée de Miami, avec des changements par rapport à celle exploitée dans le jeu de 2002. Par ailleurs, l'époque du jeu serait plus proche de la nôtre, et ne se situerait plus dans les années 1980.

La carte du jeu d'origine pourrait être grande, mais limitée : des DLC permettraient d'étendre la zone de jeu au fil du temps. Le personnage principal sera incarné par une femme, du moins sur l'un des différents axes narratifs, elle serait par ailleurs spécialisée dans le piratage informatique et système de sécurité.

Mauvaise nouvelle toutefois : GTA 6 ne devrait pas sortir avant 2025. Rockstar a révisé sa stratégie après la sortie de Red Dead Redemption 2 et se laisserait bien plus de temps pour éviter le crunch. Pas d'heures sup ni de nuit sur place pour les développeurs donc, et moins de pression pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Avec une sortie aussi lointaine, il y a fort à parier que le titre ne sortira que sur les consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series X. Reste à savoir si une version PC peut être espérée en simultanée...