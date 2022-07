GTA 6 proposera bien un personnage jouable féminin, une première

Selon un nombre grandissant de fuites, le prochain GTA VI pourrait bel et bien proposer aux joueurs d'incarner un personnage féminin.

Le choix est particulièrement étonnant tant le titre mise sur des concepts plutôt machos, voire misogynes, depuis ses débuts. Le rôle de la femme dans la franchise s'est toujours limité à deux options stéréotypées : femme au foyer ou prostituée.

On sait que le titre se déroulera dans une ville fictive qui s'inspirera grandement de celle de Miami en Floride. Selon les informations relayées actuellement par Bloomberg, le titre sortirait au début de l'année 2024.

L'héroïne serait d'origine latine, et sera associée à un autre personnage masculin pour former un duo inspiré de Bonnie et Clyde. Dans le même esprit qui vise à proposer un jeu plus "inclusif", Rockstar aurait fait l'impasse sur certaines scènes ou aspects développés dans ses précédents titres : injures raciales, visant le genre ou l'orientation sexuelle...