GTA 6 : Rockstar va rendre les PNJ plus intelligents

Un brevet déposé par Rockstar lève le voir sur certaines fonctionnalités qui pourraient être intégrées à GTA VI et dont une évoque une IA plus poussée.

GTA VI est particulièrement attendu par les joueurs, il faut dire que même si GTA V est excellent et que son mode en ligne profite de nouveaux contenus diffusés régulièrement, la sortie du titre date de 8 ans maintenant...

Et puisque Rockstar ne souhaite pas s'exprimer à propos du projet, ce sont les brevets qui le font.

Le studio a ainsi déposé un brevet auprès de l'USPTO qui concerne le comportement des PNJ localisés dans les villes de ses jeux.

Baptisé "System and method fo virtual navigation in a gaming environment", il s'agit d'une intelligence artificielle qui devrait permettre à des foules de réaliser des actions à la fois plus variées et complexes selon des schémas différents à chaque instant.

Le PNJ pourront ainsi avoir leurs propres occupations, gérer leurs déplacements de façon à la fois aléatoire, mais cohérente avec l'environnement, gérer leurs comportements vis-à-vis du trafic routier ou des autres PNJ. Cette IA concernera également les véhicules qui animent les centres-ville.

Il serait possible de créer des sortes de catégories de personnages, avec des traits de caractère et des comportements plus ou moins agressifs, ou à l'inverse, plus peureux.

Ce type de technologie pourrait permettre de soulager le matériel tout en proposant un jeu plus vivant et plus crédible pour les joueurs. Le brevet évoque notamment l'appel à un serveur dédié, le jeu nécessiterait ainsi une connexion à internet pour profiter de ces améliorations.