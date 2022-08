Take Two Interactive a profité de la présentation de ses résultats financiers du 1er trimestre pour évoquer le succès de GTA V et les objectifs de GTA VI.

Take-Two a récemment publié ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2022 et confirmé un peu plus le succès de GTA V. Le titre est désormais le second jeu le plus vendu de toute l'histoire du jeu vidéo depuis Minecraft.

Le jeu reste également le divertissement le plus rentable de l'histoire, tous formats confondus, bien devant les plus gros succès au cinéma ou dans l'industrie du disque. Il s'est écoulé plus de 170 millions d'unités du jeu dans le monde depuis sa sortie en 2013.

Take Two revendique ainsi un bénéfice net de 102 millions d'euros sur le trimestre, une baisse de 47,4 millions par rapport à l'année dernière, mais qui s'explique par le rachat de Zynga à hauteur de 12,7 milliards de dollars.

Mais Take-Two a également abordé son avenir et surtout le développement de GTA VI. On sait d'après plusieurs sources que le titre proposera une ville inspirée de Miami à laquelle viendront se greffer plusieurs autres villes au fil du temps pour étendre l'univers. Le jeu miserait également beaucoup sur les intérieurs et proposera un duo de personnages avec une femme et un homme, inspirés du célèbre duo Bonnie & Clyde.

Pour rassurer les investisseurs, Take Two a renouvelé ses ambitions : GTA6 est en bonne voie de développement et le studio compte bien faire du jeu la nouvelle référence créative pour tout le secteur, mais aussi pour le secteur du divertissement en général.

En clair, si GTA V a bluffé le monde entier lors de sa sortie pour ses environnements, son gameplay et son contenu, il faut s'attendre à une nouvelle claque encore plus grande avec GTA VI.