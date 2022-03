GTA+ : un abonnement payant sur GTA 5 pour des avantages sur PS5 et Xbox Series

Alors qu'il aura fallu attendre plus que de raison pour voir GTA 5 arriver sur PlayStation 5 et Xbox Series, Rockstar annonce un abonnement payant en échange de quelques avantages en jeu.

Rockstar Games vient d'annoncer le lancement d'un service GTA+ qui sera proposé en exclusivité sur PlayStation 5 et Xbox Series à partir du 29 mars prochain, il s'agira d'un service payant.

Proposé à 5,99€ par mois, le service concerne GTA online et ne proposera aucun engagement. Il permettra aux abonnés de recevoir chaque mois 500 000 GTA$ ainsi que divers avantages en jeu. Les abonnés pourront ainsi obtenir des cadeaux dans les différentes boutiques de Los Santos, et chaque avantage sera renouvelé chaque mois.

Voici la liste des avantages du service :

500 000 GTA$ crédités automatiquement sur votre compte Maze Bank

La Principe Deveste Eight, ainsi que son amélioration d'Hao's Special Works avant qu'elle ne soit disponible à la vente pour le reste des joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN

L'atelier auto situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tuning à Los Santos. Les propriétaires actuels d'un atelier auto pourront transférer leur affaire à La Mesa sans frais supplémentaires.

Une dispense des frais de carte de membre du salon auto de LS. Les membres actuels du salon auto de LS abonnés à GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ au cours de cet évènement.

Les propriétaires d'un yacht pourront transformer leur joujou en yacht de luxe Aquarius sans frais supplémentaires.

Le t-shirt Gussét grenouille et les haut et short de sport Broker Prolaps qui seront ajoutés automatiquement à votre garde-robe

Le motif Rayons X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali

GTA$ et RP triplés dans les Épreuves de course d'Hao's Special Works

Réputation du salon auto doublée dans les Épreuves de course de rue

Rappelons que GTA 5 en version console next gen implique de racheter le jeu, qu'aucun patch d'évolution next gen n'est proposé... On aurait donc apprécié voir Rockstar proposer quelques compensations auprès des joueurs plutôt que de leur faire sortir un peu plus leur portefeuille.