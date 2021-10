GTA III fête ses 20 ans

Cela fait 20 ans que GTA III est officiellement sorti dans les bacs aux USA, 20 ans que la franchise a pris un nouveau tournant et une ampleur comme peu de jeux vidéo ont pu en profiter.

Il y a 20 ans de cela, GTA III imposait également un nouveau style pour la série en embrassant la 3D, mais le titre s'établissait également comme une référence qui a bousculé tout le secteur du jeu vidéo en installant de nouvelles bases, un nouveau mètre étalon du jeu AAA.

Rappelons ainsi que GTA n'a pas toujours été aussi populaire : le premier volet sorti en 1997 pose les bases de la saga, alors principalement orientée vers la course automobile en 2D, vue de dessus. Le joueur prend des missions à des bornes téléphoniques et vole des véhicules pour mener à bien des braquages et exécutions diverses, les actions sont limitées et assez redondantes, tout comme sur GTA 2 qui reprend des bases similaires avec une amélioration graphique pour seule évolution notable.

Mais en 2001, GTA III sort sur PS3 et là, les joueurs assistent à un véritable tournant vidéoludique. Le titre est l'un des rares qui proposent de se plonger dans la vie d'un truand, c'est aussi un des premiers mondes ouverts assez vastes. Le joueur est plongé dans une copie de New York en 3D dans laquelle fourmillent les passants, véhicules, forces de police, prostituées... Les détails nous régalent à chaque instant, le cycle jour / nuit s'invite et change la donne lors des missions, les scènes cinématiques s'enchainent pour faire avancer le scénario, les véhicules ont tous des comportements différents, les stations de radio imposent une bande sont inédite pour l'époque, mais surtout : le joueur peut prendre autant de plaisir à suivre l'histoire principale à simplement se balader ou à mener à bien les quêtes secondaires. La durée de vie du titre est juste démente pour l'époque, tout comme le nombre d'activités, missions annexes, jobs et autres easter egg...

GTA III impose un nouveau style, mais surtout se présente comme un baromètre pour les jeux qui vont suivre : le titre est si dense que certains jeux premium d'autres studios pourraient passer pour des quêtes annexes du titre de Rockstar.

La suite on la connait : chaque nouvel épisode de GTA rencontre un succès de plus en plus important et continue de nous étonner par sa densité et ses détails.