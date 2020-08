GTA Online : la nouvelle mise à jour Los Santos Summer Special enfin disponible

Découvrons ensemble les nouveautés disponibles dans Los Santos dans la dernière mise à jour de GTA Online. La ville se verra déjà dotée de 15 nouveaux véhicules, nous vous laissons le plaisir de les découvrir en jeu. Il y en aura pour tous les goûts, du plus au moins luxueux en passant par les sportives. Mais la mise à jour Los Santos Summer, c’est également de nouvelles courses pour vos véhicules ultralégers, un mode créateur pour personnaliser vos courses à l’infini, des missions supplémentaires à bord de votre yacht ou encore les nouvelles guerres commerciales dans lesquelles il vous faudra défendre l’intérêt de votre business au détriment d’un autre.

À tout cela s’ajoute également l’arrivée des épreuves rivalités au sein même du Diamond Casino & Resort. Brandissez vos armes et découvrez les séries de modes au Diamond Casino répartis sur 8 cartes. La guerre des gangs peut maintenant être réalisée en solo, et deux nouvelles bornes arcades viendront parfaire le tout. On notera finalement une tonne de nouveaux vêtements dans les boutiques avec des vestes en cuir,des survêtements, des chemises, etc.

Vous découvrirez encore bien d’autres nouveautés dans cette mise à jour qui n’en a pas fini d’apporter du nouveau contenu, vous permettant de repartir sans relâche à la conquête de cette ville mythique.