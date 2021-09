GTA : le remaster de plusieurs jeux en fuite

Une fuite confirme un peu plus les rumeurs d'un remaster de certains anciens titres de la franchise GTA sur PC.

Depuis quelques semaines, les rumeurs s'accélèrent du côté d'un remaster d'anciens titres de Rockstar et notamment ceux issus de la franchise Grand Theft Auto. Aujourd'hui une fuite vient confirmer tout cela.

La fuite nous provient du GeForce Now de Nvidia, la plateforme de jeu en Streaming qui a référencé GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City en version remastered. Si aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant, on sait que les titres profiteront du dernier moteur Unreal Engine pour se mettre à jour graphiquement.

Rockstar pourrait sortir ses remaster d'ici la fin de l'année pour rendre l'attente de GTA 6 un peu plus supportable aux joueurs. Reste à découvrir l'envergure du travail réalisé sur les titres qui datent quand même de plusieurs années : GTA 3 est sorti en 2001.