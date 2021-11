GTA Trilogy Definitive Edition : Rockstar s'excuse et promet des mises à jour

Suite aux critiques qui entourent la sortie de GTA Trilogy The Definitive Edition sur PC, Rockstar a présenté des excuses et promet des mises à jour.

La sortie de GTA Trilogy The Definitive Edition s'est faite dans la douleur sur PC. Le titre a été lourdement critiqué pour la quantité de bugs et crash des jeux, ainsi que de la plateforme même de Rockstar empêchant de se connecter et de pouvoir accéder aux titres.

Alors même que le travail réalisé au niveau du remaster est parfois léger, les bugs ont littéralement plombé la sortie de la trilogie. Une situation d'autant plus difficile à avaler pour les fans que la compilation visait à faire patienter les fans en attendant la sortie de GTA VI.

Rockstar Games a donc publié un communiqué de presse officiel visant à s'excuser pour les problèmes rencontrés par les joueurs. La marque regrette que son titre n'ait pu atteindre le niveau de qualité que les fans attendaient.

Des promesses sont également à l'ordre du jour : Rockstar promet ainsi diverses mises à jour pour corriger et améliorer chaque jeu afin de les amener au niveau qu'ils méritent. Une première mise à jour a ainsi été publiée samedi dernier en marge du communiqué, mais uniquement disponible sur les consoles de jeu. La version PC en profitera prochainement, tout comme le retour du titre sur le Rockstar Store.