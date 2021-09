GTA V : comparaison du patch console next gen avec la version PC

Il y a quelques jours, Rockstar profitait du PlayStation Showcase pour dévoiler la version "Expanded & Enhanced" de GTA V, soit, la version PS5 et Xbox Series du titre. Aujourd'hui, le titre se compare avec la version PC.

La chaine YouTube GTA Series Video nous offre un comparatif des images du trailer de la version PS5 de GTA V avec celles de la version PC.

La chaine précise d'emblée que la version PC du jeu a été capturée en 4K à 60 fps avec des réglages moyens/max et aucun mod supplémentaire, et qu'en comparaison, le trailer PS5 a été diffusé en 4K à 30 FPS seulement.

Par ailleurs il est également à noter que l'orientation du soleil est différente entre les deux versions et que cela entraine des éclairages et contrastes différents.

À la suite de la diffusion, les fans s'étaient montrés déçus par le niveau graphique proposé par Rockstar, surtout après autant de temps et le comparatif côte à côte donne bel et bien l'avantage à la version PC qui gagne à la fois en détail, en distance d'affichage, en textures... Si ces changements ne sont pas flagrants sur absolument toutes les scènes, au global le titre sur PS5 et Xbox Series est loin d'égaler la version PC.

Ajoutons à cela que depuis la sortie du titre sur PC, de nombreux mods ont permis d'améliorer significativement l'apparence du jeu... Des mods qui ne sortiront jamais sur consoles next Gen.

La verison gonsole next gen est prévue pour mars 2022.