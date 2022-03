GTA V : comparatif PC / PS5 / Xbox Series X et prix se dévoilent

Que faut-il attendre des versions PS5 et Xbox Series de GTA 5 ?

Lorsque Rockstar a publié sa première vidéo de trailer des versions "next gen" de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series, le studio a été lourdement critiqué pour l'apparence du titre, bien en dessous de ce qu'il propose sur PC.

Des critiques qui ne sont sans doute pas étrangères au report de plusieurs mois de la sortie des patchs... Mais alors que les versions se profilent pour le 15 mars prochain, DSO Gaming dévoile deux clichés comparatifs des versions PC et consoles "next gen".

Sur console, le titre profitera d'un mode 4K, de textures améliorées et de la prise en charge du Ray Tracing.

Dans les comparatifs on peut ainsi voir quelques améliorations dans les ombrages et les jeux de lumière. La version console pourrait ainsi véritablement venir se mesurer à la version PC, d'autant qu'il semble également que la végétation soit légèrement plus dense tandis que la profondeur d'affichage est comparable.

Une mauvaise nouvelle se profile toutefois au tableau : il semble que Rockstar n'a pas prévu de "patch next gen" à proprement parler... Comprenez ici qu'il ne devrait pas être possible de faire évoluer les versions PS4 et Xbox One vers les versions PS5 et Xbox Series... Cela implique également qu'il faille donc racheter le jeu complet pour en profiter dans la version "next gen".

Le titre ne sera toutefois pas facturé plein pot puisque l'on sait déjà qu'il sera proposé à 39,99€ et qu'il profitera également d'une offre de lancement jusqu'au 14 juin à un prix de 14,99€ sur le PlayStation Store et 19,99€ sur le Microsoft Store. Notons également que le standalone de GTA Online sera également proposé à un prix inconnu.