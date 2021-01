GTA VI : Une femme en personnage principal pour la première fois dans la franchise

Pour chaque volet de GTA, Rockstar Games nous a habitués à aller encore et toujours plus loin dans les détails, le contenu, les idées, les graphismes... Et compte tenu du niveau atteint avec GTA V, autant dire que le prochain épisode aura une pression folle...

Certaines sources internes de Rockstar auraient récemment dévoilé un élément sur lequel se questionnent beaucoup les fans, à savoir le ou les personnages principaux au coeur de l'intrigue du titre.

Dans GTA V, Rockstar inaugurait un système assez intéressant qui permettait de suivre une histoire principale au grès de trois prismes différents. Le joueur pouvait basculer entre 3 personnages qui se retrouvaient sur certaines missions et dans de nombreuses scènes, associés dans leurs actions.

Tom Henderson, un leaker, a ainsi annoncé récemment que GTA VI proposera au joueur de profiter du titre à travers deux personnages : une femme et un homme. C'est la première fois que Rockstar proposerait de jouer un personnage féminin dans un épisode de GTA.

On n'en sait malheureusement pas plus pour l'instant, mais l'information fait déjà énormément débat au sein de la communauté.