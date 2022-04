GTA VI : le moteur Rage Game Engine 9 promet des visuels spectaculaires

Grand Theft Auto VI devrait, tout comme c'était le cas avec le précédent volet, offrir aux joueurs une claque visuelle, et ce, notamment grâce au Rage Game Engine 9.

Rockstar aurait enfin finalisé son tout nouveau moteur graphique et physique maison, le Rage Game Engine 9, et slon Chris Klippel, ce dernier se montrerait particulièrement bluffant, et permettrait ainsi à GTA VI d'offrir une véritable claque visuelle aux joueurs.

Il faut dire que Rockstar n'est pas du genre à faire de concession sur l'aspect graphique de ses jeux : GTA V était en avance sur son temps, Red Dead Redemption 2 reste un des plus beaux jeux et il y a fort à parier que le studio va encore pousser le niveau un peu plus haut.

On se souvient également que beaucoup de mods sont sortis sur GTA V pour aller encore plus loin dans le photoréalisme... Il se pourrait que Rockstar se soit inspiré du travail effectué par la communauté pour proposer des visuels approchant ou allant même au-delà.

GTA VI n'a pas encore de date de sortie officielle connue.