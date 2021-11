GTA VI devait etre annoncé en 2020 si son développement n'était pas aussi chaotique

Au fil du temps, on a vu plusieurs rumeurs graviter autour de GTA VI et l'on attend toujours que Rockstar prenne la parole pour en valider au moins une partie.

Mais pour certains, le silence maintenu par Rockstar a franchi un cap inattendu, qui permet de déduire que tout ne se passe pas comme prévu au sein du studio de développement. Rockstar Mag rapporte ainsi, en marge de fuites internes, que GTA VI affiche un développement chaotique, un "gros bordel" comme Rockstar n'en a jamais connu avant.

Les informations glanées sont majoritairement en relation avec le retard accumulé par le projet et les conditions de travail loin d'être évidentes. Le développement tournerait au ralenti. On nous rappelle ainsi que le développement de GTA IV s'est terminé 4 jours avant sa sortie officielle, tout en nous informant que ce n'est rien face à ce qu'il se passe sur GTA VI.

En cause, un choix stratégique majeur : Rockstar aurait changé une grande partie du développement du jeu lors du départ de Dan Houser en février 2020. Il était prévu que Take Two annonce GTA VI justement en 2020, mais la situation a compliqué les choses...

Avec la sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy The Definitive Edition ce mois ci, Take Two compte s'offrir un peu plus de temps... Les rumeurs font également état d'une version remastérisée de Red Dead Redemption...