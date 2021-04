GTA VI : la rumeur d'une présentation à l'E3 2021 enflamme les fans

C'est une rumeur qui enfle sur la toile et galvanise les fans : GTA VI pourrait être présenté dans le cadre de l'E3 2021.

Cela fait des années que Rockstar ne communique pas autour de GTA et pour cause, son dernier épisode est sorti il y a déjà presque 8 ans et le studio était principalement tourné vers Red Dead Redemption II.

Les rumeurs concernant GTA VI sont pourtant nombreuses et Rockstar ne lâche aucune information officielle autour de son titre... Pourtant, le studio pourrait aborder le sujet en marge d'une présentation annexe.

Cette année, sur le salon de l'E3, Rockstar devrait être présent, notamment pour présenter le portage next gen de GTA V sur PlayStation 5 et Xbox Series... Une présentation qui pourrait également être l'occasion de confirmer à minima GTA VI, voire de diffuser un premier trailer.

Reste que pour l'heure, il ne s'agit que de suppositions, le mystère reste épais concernant les plans de Rockstar.