GTA Vice City reproduit sous Unreal Engine 5 : attention les yeux !

En attendant que Rockstar souhaite bien ne serait-ce que communiquer autour de GTA VI, la communauté perd patience... Mais certains profitent de ce temps pour le mettre à profit et imaginer ce que pourraient devenir les anciens titres de la franchise s'ils étaient reproduits avec les outils disponibles aujourd'hui.

C'est ainsi qu'après une saisissante vidéo de San Andreas reproduit partiellement sous Unreal Engine 5, on voit apparaitre un autre épisode : Vice City profiter à son tour de la puissance du moteur graphique et physique d'Epic Games.

La vidéo fait ainsi écho à GTA Trilogy The Definitive Edition, largement critiqué pour le peu d'améliorations proposées aux joueurs...

TeaserPlay propose ainsi une vidéo de 2 minutes de pur bonheur qui reprend donc le jeu de Rockstar en lui offrant une production moderne. On est clairement à des années lumières de l'épisode original et de celui proposé en remastérisé dans GTA Trilogy.

On découvre le titre sous un nouveau jour avec un jeu de lumière, des particules, animations et textures UHD. Les ombres sont bien plus réalistes et l'on profite également d'effets météorologiques réalistes.

Finalement, à mesure que le curseur de la vidéo s'approche de la fin, on en devient presque triste qu'il ne s'agisse là que d'une simple démo technique. Coup du sort, la vidéo a été publiée la veille de l'annonce de la mort de Ray Liotta, l'acteur américain décédé à l'âge de 67 ans qui doublait le personnage de Tommy Vercetti, héros de cet épisode de GTA.