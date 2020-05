GTA VI : de nouvelles fuites évoquent les personnages, le lieu de l'intrigue, les mécaniques du jeu...

De nouvelles fuites autour de GTA VI font surface sur la toile depuis quelques jours et l'on évoque ainsi certains personnages, l'histoire du jeu ainsi que certaines mécaniques et endroit.

C'est après des mois de rumeurs que Rockstar Games a finalement confirmé travailler sur GTA VI, indiquant que le titre en était à ses débuts, qu'il faudrait se montrer patient et qu'il serait bien moins grand que le précédent volet...

Des déclarations rapidement remises en question par des fuites indiquant que le jeu serait finalement déjà développé à plus de 70%.

De nouvelles fuites évoquent désormais le fait que GTA 6 proposera pas moins de 4 personnages principaux : Walther Wallace, Thomas Branigan, Marcus Burke et un quatrième dont le nom reste inconnu pour l'instant. Chaque protagoniste tiendrait alors un rôle distinct au sein d'un réseau de trafic de drogue. Concernant Thomas Branigan, il serait pilote et disposerait de son propre avion baptisé "The Raven".

GTA VI se déroulerait dans une ville fictive de Floride, avec une partie de l'histoire amenant le joueur à Vice City. On évoque toujours un titre aux dimensions gigantesques avec une carte équivalente à celles de GTA V et Red Dead Redemption 2 combinées. Il serait même question qu'une mission nous envoie sur une île d'Amérique centrale...

Les joueurs devraient pouvoir passer d'un personnage principal à un autre comme dans GTA V, avec une nouvelle phase de transition. Le jeu serait également plus dynamique avec une partie mettant en avant le franchissement façon "Parkour" tiré de Sleeping Dogs.

Concernant les combats, les armes auront un fonctionnement plus réaliste et les combats à mains nues seront inspirées de celles de Red Dead Redemption 2 et donc plus complexes.

Enfin côté scénario, on devrait avoir plusieurs embranchements : le joueur sera amené à décider régulièrement de quelle façon les missions doivent être accomplies, faire des sacrifices... Ce qui amènera à une histoire changeante au fil du jeu et rejouabilité poussée.

Reste à savoir si toutes ces fuites se confirmeront, Rockstar n'est jamais trop bavard concernant ses titres tant qu'ils ne sont pas bouclés... Il faudra donc attendre encore plusieurs mois pour en apprendre davantage.