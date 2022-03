Guerre en Ukraine : Amazon stoppe toutes ses activités avec la Russie

La guerre en Ukraine et l'appel du gouvernement ukrainien à l'ensemble des marques d'occident à stopper leurs activités avec la Russie amènent aujourd'hui Amazon à emboiter le pas de nombre de grandes marques.

Après les géants du jeu vidéo, Netflix, Apple, et même McDonald's, c'est donc au tour d'Amazon de se retirer de Russie et de la Biélorussie. Le géant de la vente en ligne a annoncé ne plus livrer aucun produit en Russie.

Dans un communiqué, le site explique : "Nous avons suspendu l'expédition de produits de détail aux clients localisés en Russie et Biélorussie, et nous n'accepterons pls de nouveaux clients AWS localisés en Russie et Biélorussie ni de vendeurs tiers Amazon."

Un blocus qui s'étend jusque sur le jeu vidéo New World exploité par Amazon en Russie, qui n'est donc plus vendu dans le pays. Le service Prime Video est également bloqué pour les résidents Russes et Biélorusses.

Pour Amazon le choix est bien plus simple que pour d'autres acteurs puisque le groupe ne dispose d'aucun entrepôt en Russie ni aucune infrastructure informatique. Par ailleurs Amazon n'est pas un acteur aussi puissant du commerce en ligne dans cette zone du globe.