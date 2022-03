Guerre en Ukraine : gare aux arnaques en ligne qui se multiplient

Depuis que la Russie a amorcé l'invasion de l'Ukraine par voie militaire, on ne compte plus les mouvements de soutien lancés sur la toile et les réseaux sociaux à destination du pays.

Mais, profitant de certains élans de générosité, certains cybercriminels et escrocs sévissent un peu partout...

On voit ainsi apparaitre de faux profils sur les réseaux sociaux : des utilisateurs qui se revendiquent citoyens ukrainiens en difficulté : blessés, isolés ou sans foyer, ils appellent à l'aide des internautes. En pensant faire une bonne action et en envoyant de l'argent à ces comptes, les internautes sont en réalités dupés puisque nombre de ces profils sont en réalité faux et l'argent récolté tombe dans la poche d'escrocs, parfois même affiliés au grand banditisme.

Un élément doit mettre la puce à l'oreille des internautes : la demande de paiements en bitcoin.

Autre escroquerie plus établie cette fois : de faux comptes partagent une adresse Internet renvoyant vers un site qui apparait officiel et organise une collecte de fonds pour le soutien aux Ukrainiens via la vente d' "UkraineTokens". Là encore rien n'est reversé aux victimes, mais sert surtout une arnaque à plus grande échelle.