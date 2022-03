Guerre en Ukraine : Nintendo annonce reporter la sortie d'un titre sur Switch

De plus en plus de noms du high tech ou du jeu vidéo annoncent mettre en oeuvre des sanctions envers la Russie ces derniers jours. Derniers en date à intervenir : Activision-Blizzard et Epic Games.

Dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les groupes Intel et AMD ont annoncé la suspension des livraisons de CPU et GPU à la Russie et la Biélorussie.