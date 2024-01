Conçu et assemblé à la Manufacture Française du Cycle, le Shiftbikes Nightshift est pensé pour la ville et les petits chemins. Il est équipé d'un moteur de 250 W développant un couple de 43 Nm et situé dans la roue arrière pour une meilleure répartition du poids.

Le vélo dispose de pédales très larges et de 5 modes d'assistance.

Grâce à sa batterie amovible Greenway 36 V / 12800 mAh (460 Wh) intégrée dans le cadre du vélo, vous pourrez rouler jusqu'à 70 km en une seule charge.

Un écran LCD permet de contrôler la lumière ou les modes d'assistance et d'afficher également le niveau de la batterie, la vitesse et la distance parcourue.

Le guidon réglable est légèrement courbé et large pour plus de maniabilité et on trouve également une selle confortable rembourrée de gel et une potence avec inclinaison ajustable.

En plus d'un dérailleur Shimano 8 vitesses, le Nightshift Shiftbikes est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano pour un freinage précis et progressif par tous les temps ainsi que de feux avant et arrière Axa.

Des pneus ballons ultra résistants et anti-crevaison de 26 pouces et d'une largeur de 2 pouces assurent une adhérence optimale.

Côté sécurité, un antivol minute Axa est intégré dans la roue arrière.

Les cyclistes entre 1,55 m et 1,90 m y seront à l'aise.