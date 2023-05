Les trottinettes électriques sont devenues en quelques années seulement le moyen de locomotion le plus apprécié par les citadins. On en voit partout, dans les rues, sur les routes, mais surtout on en voit de plus en plus. De très nombreuses marques se sont engouffrées dans ce créneau porteur et proposent des dizaines de modèles, de l'entrée au très haut de gamme. Mais quelles sont réellement les meilleures trottinettes électriques du marché à acheter en ce moment ?

La trottinette électrique est un moyen de transport à la mode depuis quelques années maintenant et pour cause, elle vous permet de vous déplacer plus rapidement et surtout plus facilement. De plus, de nombreux modèles sont pliables permettant de les ranger facilement une fois arrivé chez vous ou au travail. En revanche, le choix du bon modèle à acheter est compliqué tant il en existe de nombreux possédant tous des avantages et des inconvénients. Aujourd’hui, nous avons décidé de vous aider dans votre choix en vous proposant notre guide d'achat des 5 meilleures trottinettes électriques du marché que vous pourrez acheter les yeux fermés partout en France.

Xiaomi Mi Essential La trottinette électrique Xiaomi Mi Essential vous offre la possibilité de parcourir à travers la ville jusqu'à 20 km. Ce modèle est équipé de pneus gonflables, vous permettant de faire varier la pression selon la saison afin de rouler en toute sécurité. La Mi Essential est également une trottinette électrique intelligente qui peut être (dé)verrouillée grâce à l'application Mi Home. Son tableau de bord épuré, donnant le strict nécessaire en termes d'informations, ne consomme que peu d'énergie. Idéal pour l'autonomie ! Cette trottinette Mi Essential possède des roues de 8,5 pouces avec des pneus gonflables et un moteur de 250 W (500 W max) de type traction (roue motrice avant) qui lui permet d'atteindre la vitesse de 20 km/h même dans des pentes allant jusqu'à 10% d'inclinaison. La Mi Essential de Xiaomi est alimentée par une batterie au lithium de 183 Wh (5,1 Ah de capacité en 42V CC) pour une autonomie d'environ 20 km. La recharge complète s'effectue en 3h30 grâce à son chargeur de 2A. Elle passe les normes de sécurité avec une vitesse maximale de 20 km/h et la présence de feux LED à l'avant de 2 W et à l'arrière de la trottinette. Elle présente de nombreux avantages comme la présence de trois modes de fonctionnement (piéton, standard et sport), d'un frein électronique à l'avant (doté d'un système de récupération d'énergie KERS) et d'un frein à disque à l'arrière. Ces freins sont équipés des dernières technologies, dont l'e-ABS qui empêche le blocage des roues en cas de freinage d'urgence. Le poids maximal que supporte l'engin est de 100 kg. Lorsqu'elle est dépliée, la trottinette électrique Xiaomi Mi Essential a pour dimensions (L x h x l) 108 cm x 114 cm x 49 cm pour un poids total de 12 kg. Points forts: Xiaomi Mi Essential Conduite agréable

Conduite agréable Poids mini

Poids mini Affichage lumineux et épuré

Affichage lumineux et épuré Petit prix

Bonnes finitions Confortable

Confortable Bonne batterie

Bonne batterie Écran LED

Robustesse Confort de conduite

Confort de conduite Bonnes performances

Bonnes performances Autonomie ++ E-Twow Booster GT SL La trottinette E-Twow Booster GT SL est incontestablement la meilleure trottinette électrique compacte et légère. Son dernier modèle, la E-Twow Booster GT SL est un must-have des engins pliables. La E-Twow Booster GT SL possède des roues de 8 pouces en gomme tendre et un moteur puissant de 700 W qui lui permet d'atteindre une vitesse réglementaire de 25 km/h Elle est alimentée par une batterie au lithium de 375 Wh (7,8 ah de capacité en 48V) pour une autonomie d'environ 30 à 35 km. La recharge complète s'effectue en 4 à 5 heures grâce à son chargeur de 3A. Elle passe les normes de sécurité avec une vitesse maximale de 25 km/h et la présence de feux LED à l'avant et à l'arrière. Elle présente de nombreux avantages comme la présence d'un régulateur de vitesse, d'un frein à tambour à l'arrière, d'un antidémarrage, d'amortisseurs avant et arrière, d'un capteur crépusculaire (pour l'allumage des feux selon la luminosité extérieure) et d'une application smartphone dédiée. Le poids maximal que supporte l'engin est de 120 kg. Lorsqu'elle est dépliée, la trottinette électrique E-Twow Booster GT SL a pour dimensions 115 cm x 116 cm x 13,5 cm pour un poids total de 13 kg. Points forts: E-Twow Booster GT SL Moteur puissant (700W)

Moteur puissant (700W) Bonne autonomie

Bonne autonomie Compacte

Compacte Légère

Design futuriste Puissance adaptable

Puissance adaptable Marche pied large

Marche pied large Pneus de qualité

Pneus de qualité Autonomie ++

Autonomie ++ Freinage efficace

Les point clés à considérer

Que vous soyez dans une démarche écologique, ou que vous souhaitez tout simplement vous procurer une trottinette électrique pour son côté pratique, il faut savoir que chaque modèle est différent. Effectivement, les caractéristiques d’une trottinette peuvent varier selon les marques, mais également selon les gammes. Il est donc important de vérifier les différents points clés ci-dessous à considérer lors de l’achat pour acheter la trottinette électrique qui vous corresponde le mieux.

Au niveau de la loi

Depuis le mois d’octobre 2019, un décret sur les trottinettes électriques est entré en vigueur dans le Code de la route.

Dans ce décret, on apprend que la circulation en trottinette électrique doit se faire obligatoirement sur les pistes cyclables qui sont prévues à cet effet et qu’il est interdit de dépasser une vitesse de 25 km/h. Dans le cas où il n’y aurait pas de pistes cyclables, la circulation devra se faire sur la chaussée, sauf exception pour les aires piétonnes qui vous obligent à rouler à faible allure (6 km/h max).

Enfin, il est interdit de rouler à plusieurs sur une trottinette, la conduite devra se faire sans casque audio et avec la présence de feux avant et arrière (depuis le mois de juillet 2020). Vous devrez être âgés d'au moins 12 ans et, pour la conduite de nuit, un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire. Comme pour les vélos, le casque n’est pas (encore) obligatoire, mais tout de même conseillé.

Vitesse

La vitesse maximale d’une trottinette électrique va dépendre de la puissance du moteur. La plupart du temps vous pourrez compter sur une vitesse maximale de 25 km/h.

Pour rappel, les trottinettes électriques proposant des vitesses maximales dépassant les 25 km/h (certaines atteignent les 85 km/h) ne sont plus autorisées et peuvent vous coûter 1500 € d’amende en cas de contrôle.

Autonomie

L’autonomie d’une trottinette électrique définit le temps de fonctionnement entre deux recharges. Elle peut fortement varier selon vos itinéraires. Un trajet en montée épuisera plus rapidement votre batterie qu’un trajet identique sur du plat ou en descente. Cela dépendra également de votre poids (plus vous êtes lourd plus vite vous consommerez les ressources de la batterie). Il est à noter que les trottinettes supportent en règle générale un poids maximal situé entre 90 kg et 120 kg selon les modèles.

En moyenne, l’autonomie d’une trottinette est de 25 km. Pour le temps de recharge, il est souvent compris entre 3 à 5 heures selon la batterie.

Poids et dimensions

Le poids d’une trottinette électrique est un critère à prendre en compte au moment de l’achat, car, une fois votre batterie à plat, vous ne pourrez plus vous servir de cette dernière comme une trottinette classique, il faudra donc la porter.

Généralement, le poids d’une trottinette électrique varie entre 10 kg et 16 kg, ce qui peut se révéler assez lourd. Certaines marques proposent des trottinettes plus légères, mais elles sont rares et leur autonomie en est souvent impactée (poids plus faible rime souvent avec batterie de plus petite dimension).

Batterie

Il existe deux sortes de batteries pour les trottinettes électriques : les batteries au plomb ou au lithium mais celles au plomb ne sont quasiment plus utilisées dans le marché actuel, à éviter donc. La batterie au lithium est la batterie la plus utilisée sur les trottinettes électriques qui disposent de la fonctionnalité pliable, car elle est moins imposante et donc plus légère. Mais ce n’est pas tout, les batteries lithium sont également très utilisées, car elles octroient une plus grande autonomie et se rechargent plus rapidement que celles au plomb.

Quel prix investir ?

Le prix d’une trottinette électrique peut varier d’un modèle à l’autre avec un écart assez conséquent. En effet, la fourchette de prix varie de 150 € à plus de 1200 € ! Donc tout dépend de votre budget et des configurations que vous recherchez.

Les modèles qui tournent autour de 150-250 € sont généralement des trottinettes dédiées aux enfants, elles seront peu puissantes et l’autonomie ne sera pas idéale.

Les modèles pour adultes, qui souhaitent avoir une bonne autonomie et une puissance plus convaincante, se monnaient typiquement entre 350 € et 700 €.