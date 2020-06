Hack : les séries et films qu'il vaut mieux éviter de pirater

McAfee nous alerte des dangers du piratage de films et séries en nous proposant la liste des contenus les plus souvent exploités pour propager des malwares et autres virus.

Malgré une offre légale de plus en plus fournie et attractive, le piratage se maintient à de hauts niveaux sur la toile. Selon McAfee, 63% des Français optent pour des services de streaming légaux, mais il reste plus d'un tiers d'utilisateurs qui continuent d'opter pour le P2P ou le téléchargement direct depuis des sources pas toujours vérifiées...

Nous en parlions déjà dans le cadre de la lutte organisée de façon quelque peu aveugle par Google à l'encontre du piratage. La dépréciation des plateformes les plus populaires dans les résultats de recherche permet de mettre en avant certaines plateformes pirates moins connues, et souvent bien moins fréquentables...

McAfee a ainsi téléchargé des centaines d'oeuvres piratées disponibles sur le Web et analysé les contenus pour déterminer lesquels sont les plus souvent porteurs de virus et autres malwares.

Voici le classement des séries les plus ciblées par les cybercriminels en France :





13 Reasons Why Sex Education Stranger Things You Riverdale Skins True Detective Ozark Mindhunter Élite

Du côté des films, voici le top 10 des téléchargements les plus à risques :





Kogustaki Mucize Tigertail War Machine Serenity Star Trek Je suis une légende Chez Moi La Cérémonie Les Affranchis La Plateforme

Plus généralement, les hackers suivent les tendances du moment... Qu'il s'agisse des nouveautés ou même de contextes particuliers : la période de pandémie a ainsi relancé l'intérêt des utilisateurs pour les films post apocalyptiques ou abordant justement le sujet de la propagation de virus, les cybercriminels ont ainsi particulièrement ciblé ces productions ces derniers mois.

.