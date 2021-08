Vol massif de données bancaires : plus de 46 000 CB françaises concernées

Pour promouvoir son site clandestin en ligne, un hacker a rendu public gratuitement plus d’un million de cartes bancaires, dont plus de 46 000 CB appartenant à des Français. Toutes les informations y sont indiquées comme le code à seize chiffres, la date de fin de validité et même le CVV (code à 3 chiffres) qui apparaît derrière votre carte. Mais ce n’est pas tout, l’identité du titulaire, son adresse postale et électronique et pour certains cas même le téléphone portable est présent...comme nous le révèle Damien Bancal, spécialiste en cybersécurité et fondateur du site Zataz. Tout le globe est concerné comme les Australiens, les Marocains, les Italiens et donc également les Français.

Toutes ces données ont été subtilisées entre 2018 et 2019, mais certaines cartes bancaires sont encore valides jusqu'en 2027 ! Le hacker n’a pas indiqué la méthode pour se procurer ces informations. A priori ces éléments piratés n’ont pas encore été utilisés, mais maintenant qu'ils sont publics la donne va changer. Pour information, la boutique du hacker propose plus de 2,6 millions de cartes bancaires vendues à 5 euros l’unité.

En 2020, Emmanuel Macron a annoncé un plan de lutte contre la cybercriminalité à 1 milliard d’euros. Le programme s’étale jusqu’en 2025.