Certains jeux indépendants arrivent parfois à s'imposer face aux grosses productions AAA... C'est le cas d'Hadès, encensé par les critiques, le public et recompensé aux Games Awards l'année dernière. Au point que le titre d'offre le luxe d'une version physique sur Switch.

Le rogue like indépendant Hadès continue son bonhomme de chemin en séduisant toujours plus de joueurs. Supergiant Games, un studio indépendant ne s'attendait pas vraiment à un tel succès et pourtant le titre a de nombreux atouts pour convaincre...

Hadès, c'est l'histoire de Zagreus, le fils d'Hadès qui cherche à quitter les enfers pour rejoindre l'Olympe... Mais avant d'atteindre son objectif, le joueur devra parcourir différents étages des enfers, avec autant de monstres et de boss...

Le Die and Retry est à l'honneur : Hadès se veut répétitif, mais calculé, car c'est en faisant des erreurs que l'on s'améliore et que l'on gagne en expérience... Le joueur devra ainsi mourir des dizaines, des centaines de fois pour recommencer son aventure, en apprenant, en s'équipant, en changeant de stratégie...

Au fil des succès, le joueur retrouvera sa mère, mais son attachement aux enfers l'y renverra systématiquement, contraignant le joueur à relancer une partie pour remonter à la surface et obtenir à chaque fois des morceaux de sa propre histoire...

Le jeu se veut à la fois visuellement très réussi, l'ambiance est particulièrement originale et les mécaniques de jeu vont au-delà du simple gameplay bourrin. Le titre se veut rapidement très technique et jouissif dès que l'on dispose des mécaniques de base et des timings de chaque ennemi...

Bref, une réussite qui a suffisamment trouvé écho auprès des joueurs pour qu'Hadès s'offre une version physique sur Switch disponible dès à présent. Le titre est accompagné d'un code de téléchargement pour accéder à la bande originale du jeu ainsi qu'un Compendium des personnages totalisant 32 pages en couleur.