Hadopi : la baisse de la consommation illicite stoppée par le confinement

Dans son baromètre annuel de la consommation de biens culturels dématérialisés, l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) souligne que la période de confinement a interrompu la tendance baissière du taux de pratiques illicites.

Chez les internautes âgés de 15 ans et plus, ce taux de consommation illicite s'est stabilisé à 26 % en moyenne sur l'année 2020, soit le même taux qu'en 2019. Le taux d'internautes déclarant consommer au moins un bien de manière illicite était de 33 % en 2018.

Il faut noter que le périmètre des biens culturels dématérialisés pris en compte a évolué depuis 2018 pour inclure le sport (retransmissions en direct) et la presse, en plus de la musique, films, séries TV, jeux vidéo, livres, photos et logiciels.

Le confinement du printemps en agitateur

L'étude de l'Hadopi s'attache aux effets de la première période de confinement au printemps 2020. Deux semaines après son début, le taux de pratiques illicites avait connu une baisse significative à 21 % sous l'impulsion d'offres exceptionnellement gratuites proposées par divers acteurs. Lors de la quatrième semaine de confinement, il a par contre fortement augmenté à 28 %. Il est revenu au même niveau qu'en 2019 en juin.

L'Hadopi observe que la consommation illicite s'intensifie avec principalement une augmentation de la consommation illicite hebdomadaire pour les films, les séries, les livres et les retransmissions sportives en direct.

Seulement 46 % des consommateurs illicites de biens culturels dématérialisés considèrent désormais que le prix de l'offre légale est un obstacle, alors qu'ils étaient 69 % en 2017. Et seulement 39 % pointent du doigt le contenu de l'offre légale (contre près de la moitié en 2017).

Le nombre de consommateurs de biens culturels en ligne atteint des niveaux jugés records en 2020 avec 83 % des internautes français âgés de 15 ans et plus, soit près de 40 millions d'internautes. La consommation payante est en forte progression et concerne 59 % des consommateurs. Le panier moyen mensuel pour les biens culturels dématérialisés est de 30 € en 2020.