Halo 5 : 343 Industrie réfute tout portage PC... pour l'instant

Depuis sa sortie en 2015 sur Xbox One, Halo 5 nourrit les espoirs des joueurs PC qui rêvent d'un portage. Et depuis quelques semaines, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes sur le sujet.

Une rumeur relancée par une fuite de la plateforme GeForce Now qui a dévoilé un listing impressionnant de titres à venir, et qui affichait justement Halo 5 en version PC... Depuis quelques jours, la rumeur enfle, mais Brian Jarrard, directeur de la communauté chez 343 Industries vient de doucher tout espoir : " Il s'agit peut-être de Halo 5 Forge, mais je peux vous confirmer qu'il n'y a rien de prévu concernant un portage de Halo 5 sur PC. Nous savons qu'il y a une forte demande, mais ce n'est actuellement pas de notre domaine puisque le studio est intégralement concentré sur Infinite ainsi que la Master Chief Collection. Ne jamais dire jamais, mais rien n'est en cours pour l'instant."

L'idée d'un portage n'est donc pas exclue, mais pas pour l'instant, d'ailleurs le prochain volet sortira le 8 décembre prochain.