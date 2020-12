Halo : la fin des serveurs Xbox 360 prévue pour fin 2021

343 Industries s'apprête à tourner une page de l'histoire du jeu vidéo et annonce la fermeture prochaine des serveurs dédiés à plusieurs jeux Halo sur Xbox 360.

La saga Halo est incontestablement devenue un monument du jeu vidéo et a façonné non seulement l'image de Microsoft sur le secteur, mais aussi marqué le marché tout entier.

Malheureusement le temps passe et 343 Industries a récemment annoncé la fermeture des serveurs en ligne de Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach et Halo 4 sur Xbox 360 à compter de décembre 2021.

Le studio indique ainsi ne plus avoir le temps nécessaire à l'entretien des serveurs, du moins pas sans rogner sur ses moyens dédiés aux titres plus récents et à venir.

343 Industries rappelle qu'il sera malgré tout possible de continuer à jouer en local ainsi qu'en LAN. Le processus sera progressif et débute dès ce mois avec l'arrêt de la vente des titres Halo sur Xbox 360 en version numérique. Les DLC seront toutefois récupérables. Puis au fil de l'année, le studio effectuera des piqures de rappel auprès des joueurs.